Elección no será anulada: Samuel García sobre proyecto del INE

Presuntamente el INE aplicará una multa de 55 millones de pesos a Samuel García por gastos de campaña no transparentados y financiados por su esposa

Por: Elizabeth Cruz

julio, 22, 2021 13:47

Nuevo León.- Pese al proyecto que el día de hoy analizará el Instituto Nacional Electoral (INE) en el que se propone multar por 55 millones de pesos a Samuel García, no anulará la elección.

En entrevista para INFO7, el gobernador electo explicó que pese al proyecto que el órgano electoral plantea, no pondrá en riesgo la elección para gobernador, ya que él ganó con un 9 % de diferencia.

"Lo que yo sí le puedo decir a Nuevo León es que estemos tranquilos: la elección no se va a anular porque la Constitución es muy clara y establece que si gano por más de 5 puntos no hay ninguna causal de anulación".

Añadió que desconoce en qué se basaron para determinar el costo por historias que cobra Mariana Rodríguez.

"No sé de dónde diablos determinan que Mariana cobra (ya quisiéramos) 40 mil por historia. Pero lo más increíble es que dicen que aunque no me haya cobrado debió haberlo hecho"

INE sesionará para determinar si proyecto se aprueba

Esta tarde el Instituto Nacional Electoral determinará si este proyecto se aprueba o es desechado.

De manera extraoficial comenzó a circular un documento en el que presuntamente el INE desechará el proyecto pero se aplicará la multa de 55 millones de pesos a Samuel García por gastos de campaña no transparentados y financiados por su esposa.