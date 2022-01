Daría gobierno incentivos para acudir a verificar vehículo

Plantea gobernador Samuel García otorgar descuento en el refrendo para que los ciudadanos acudan de forma voluntaria y gratuita a la verificación vehicular

Por: Rosalinda Tovar

enero, 17, 2022 14:36

Al señalar que habrá acciones por cada fuente de área, el gobernador de Nuevo León, Samuel García propondrá implementar incentivos para que los ciudadanos acudan a la verificación vehicular.

El mandatario recordó que en el Presupuesto de Egresos de este año se destinó una parte para que el programa fuera gratuito para los nuevoleoneses, sin embargo plantea crear un mecanismo de estímulos para que la gente asista.

"Para el ciudadano será voluntario y gratuito y estamos viendo que mecanismo pongo para que haya un incentivo de ir, se me ocurre un descuento en refrendo", sostuvo el mandatario.

Indicó que ya no se realizarán los verificentros, sino que la revisión se hará con túneles instalados en zonas poco congestionadas para analizar si los automóviles cumplen o no con la norma.

"En el presupuesto, incluimos la verificación gratuita y voluntaria, con el dinero que saquemos de los impuesto verdes ya se mandaron pedir 3 túneles, ya no va a ser verificentros, donde talleres robaban y te ponían stickers.

Con la tecnología que tenemos hoy en día van a empezar a llegar túneles, verificentros pero no es un taller, sino que por un túnel, se escoge una calle no tan congestionada, pasa el carro, te lee la placa y en minutos sale si cumples o no con la norma de verificación", explicó García.

Agregó que en el caso de los vehículos de gobierno resaltó que la medida será obligatoria.