Yuridia confiesa entre lágrimas que tiene fobia social y anuncia su retiro

Mediante un video en vivo en Instagram, la cantante Yuridia se desahogó con sus seguidores confesando que padece de fobia social, con la que ha lidiado desde que inició su carrera. Y aseguró que es cantante por pura suerte.

La cantante contó que siempre ha sido una persona muy tímida, que le daba vergüenza todo, y que cuando llegaba gente a su casa se escondía y costaba mucho trabajo interactuar, socializar y mucho más dar entrevistas a los medios de comunicación.

Relató que ha vivido momentos muy difíciles donde los medios han "manipulado" algunos hechos de su vida, como lo que pasó recientemente a su llegada al aeropuerto, donde una reportera la abordó.

"Una reportera de Ventaneando se tiró al piso y comenzó a gritar como si nosotros le estuviéramos haciendo daño, y la verdad es que no, y eso a mí me asusta mucho porque a mí no me gustan las enfrentamientos y porque hacen pancho para después tener su nota y poder inventarle a la gente y contarle algo que no es y después viene el bullying que es algo con lo que he vivido desde que empecé a cantar y algo que me ha hecho mucho daño", comentó en el video.

Ante esta experiencia, la cantante ha tomado una difícil decisión en su carrera, pues dijo que terminado su gira, no sabe cuándo regresará.

"Yo sé que esto me ha pasado muchas veces. Y bueno, avisarles que... ya el próximo fin semana se va a acabar la gira y no sé cuándo voy a volver. Yo creo que esta situación está afectando mi salud y me quiero sentir mejor", dijo.

Por otra parte, se filtró un video del momento en que Yuridia está en el aeropuerto rodeada de la prensa, en donde aparentemente no se ve que ningún incidente que ninguna reportera.