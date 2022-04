¡Yosstop anuncia que contraerá matrimonio!

@justyoss

Entre mariachis, pétalos de flores y velas, Yoseline Hoffmann, mejor conocida como Yosstop, se compromete con su pareja, Gerardo González.

Por: Redacción INFO7

abril, 27, 2022 17:47

Comentarios

"Mi corazón ha sido tuyo desde hace más de 10 años, hoy volteo a ver hacia atrás y digo wow, ha pasado mucho y hemos pasado de casi todo juntos, pero no es suficiente, aún nos falta mucho más. Tú me enseñas todos los días lo que es el verdadero amor en sus miles de formas distintas y cero convencionales, te amo demasiado Gerito", escribió Hoffman en su perfil de Instagram.

A la publicación la acompaña un video en el que se observa cómo González le cubrió los ojos con un pañuelo a Hoffman de 31 años para, una vez que se arrodilla, pedirle que lo vea para poder comenzar con su propuesta.

El encuentro romántico también fue compartido en las redes sociales de Gerardo con una leyenda en la que aseguró que nunca podrá olvidar la cara de su ahora prometida cuando dio el "sí".

"Me generó una sobredosis de emociones de amor por ti. A pesar de mi nerviosismo que hizo que se me olvidara mi 'speech' (discurso) premeditado y mi respiración me dificultara decir las palabras que quería decirte... sé que entendiste perfecto lo que te quería decir. Te amo", escribió.

En marzo de 2021, Hoffman fue acusada de delito de pornografía infantil en agravio a una menor y en junio del mismo año la youtuber fue detenida y privada de su libertad durante cinco meses.

Gerardo González se volvió su mas grande apoyo cuando la influencer estuvo en prisión, tiempo en el que Gerardo sirvió como vínculo entre la influencer y sus más de seis millones de seguidores a través de redes sociales en donde publicaba las últimas noticias del caso de su entonces novia, así como diversos y amorosos mensajes de apoyo para Yoseline, con los que se ganó el apoyo y el cariño de su club de fans.

A partir de ese oscuro momento en su carrera, Yoseline se vio obligada a cambiar el contenido de sus videos como parte de un acuerdo de reparación de daños.