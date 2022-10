Yordi Rosado besa a Dwayne Johnson 'La Roca' en entrevista

Yordi Rosado sorprendió a sus seguidores al tener como invitado al actor internacional Dwayne Johnson 'La Roca' en su canal de YouTube

Por: Luz Camacho

octubre, 17, 2022 14:00

Yordi Rosado cada vez impresiona a su público en cada entrevista que realiza en su canal de Youtube, y la que recién estrenó este domingo no fue la excepción, pues ahora tuvo como invitado a nada más ni nada menos que el actor internacional Dwayne Johnson "La Roca".

La entrevista al intérprete hollywoodense, quien se encuentra de visita en México para promocionar la película "Black Adam", causó expectativa entre los seguidores de Yordi, quienes se preguntaban en redes sociales si el famoso conductor lograría hacer llorar a la celebridad.

Aunque el mexicano se esforzó por poner sensible al exluchador de la WWE para sacarle alunas lágrimas, eso no ocurrió, pero "La Roca" se sinceró y compartió su lado más emotivo, habló de su infancia y las dificultades más grandes de su vida que lo marcaron como cuando desalojaron a su familia de su casa o el día que tuvo que regresar a su casa con 7 dólares tras no haber cumplido su suelo de ser jugador de la NFL.

El actor de "Jumanji: En la selva" recibió por parte del conductor un emotivo regalo: una fotografía de cuando 'La Roca' tenía solo 11 años de edad y también una imagen de sus hijas Jasmine y Tiana, quienes son el amor de su vida.

Johnson expresó que a ellas les promete que siempre las cuidará y protegerá con sus propias manos. Asimismo aseguró que las amará por el resto de su vida, incluso cuando "esté allá arriba caminando entre las nubes".

'Nos dimos un beso': Dwayne Johnson

Al final de la entrevista, Yordi Rosado le expresó toda su admiración por su trabajo tanto frente como detrás de cámaras, pues es sabido que el actor es una amable, tranquila y que se preocupa por los suyos.

Pero algo que nadie se esperaba, es que el conductor le regresara el gesto al actor y le dijo: "Déjame darte un beso también" y se lo dio en la mejilla.

El momento fue tan extraño que Johnson y Rosado estallaron en carcajadas. "Nos dimos un beso", le dijo el actor, y el conductor le contestó: sí, ¡nos dimos un beso!

A continuación la entrevista completa: