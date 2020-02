'Yo no soy Pablo y tú no eres mi Ariana': Eleazar Gómez aclara coincidencias con Danna Paola

Espectáculos - 16/02/2020 10:12 a.m.

Notimex -

Luego del lanzamiento de "No me puede olvidar", el cantante y actor Eleazar Gómez explicó que las referencias de su nuevo tema con la canción "Oye Pablo", de Danna Paola, son solo coincidencias que se dieron al momento de componer la melodía y grabar el video.

En conferencia de prensa Eleazar, quien ahora se presenta como "Eley", manifestó que la parte de su nuevo tema que menciona: "Yo no soy Pablo y tú no eres mi Ariana", fue una mera coincidencia de rimas al momento de componer y no tienen nada que ver con la melodía "Oye Pablo" que lanzó Danna en agosto de 2019.

"Podría echarle la culpa a varios de los presentes, realmente no tuve nada que ver", manifestó el cantante al ser cuestionado sobre el parecido que la modelo del video oficial tiene con la intérprete de "Mala fama" y recientemente, del tema "Sodio".

Sobre si en algún momento el dueto conformado por Eley e Ian pudiera realizar alguna colaboración con Danna Paola, el primero expresó no descartar la idea aunque por el momento ya tienen programadas varias presentaciones en Monterrey, Tamaulipas, Tijuana, Guadalajara, además de un proyecto en Estados Unidos con el que buscan llegar a todo tipo de público.

"No me puede olvidar" es el segundo sencillo que Eley lanza en conjunto con el ex integrante de "Los Wapayasos", Ian García, en noviembre de 2019 debutaron con el tema "Party Cochon", que consiguió más de 377 mil reproducciones a través de la plataforma YouTube.