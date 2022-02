'Yo me vengué': ¿Christian Nodal lanza indirecta a Belinda?

El cantante se sinceró ante sus fans durante concierto en Centroamérica y envió un fuerte mensaje sobre el amor y el respeto

Por: Luz Camacho

febrero, 22, 2022 11:20

Belinda y Christian Nodal siguen causando polémica a más de una semana de su rompimiento, pues el cantante ha lanzado indirectas de que su compromiso no terminó bien. Y nuevamente Nodal dio un fuerte mensaje en uno de sus conciertos de Centroamérica este fin de semana.



Dicha afirmación fue inmediatamente relacionada como una indirecta a su exprometida Belinda.

Pero lo que llamó las la atención fue lo que reveló después: "Pasó algo y yo hice algo que no se debe hacer... dice el Chavito, 'la venganza no es buena, mata el alma y la envenena, es correcto, pero qué creen, yo me vengué, y saben qué le dije, le dije: 'No te contaron mal'".

El momento de la declaración fue captado por uno de los asistentes y se ha viralizado en redes sociales.

Pese a que el cantante no dio mayores detalles, los rumores sobre las razones del rompimiento entre Belinda y Christian Nodal se debió a problemas económicos, a que él estaba volviendo a ver a su ex, y lo último que se dijo es que Beli tuvo algo que ver con su primo. Pero hasta el momento no hay nada confirmado.