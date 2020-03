Yanet García sorprende con foto de su pasado ¡sin glúteos!

La famosa "chica del clima", publicó unas imágenes comparando su cuerpo de cómo lucía hace una década y cómo luce ahora

Por: Redacción Web

Yanet García, decidió compartir sin pena alguna, una fotografía de su pasado evidenciando cómo ha cambiado su cuerpo en 10 años. Sugiriendo a sus seguidores que no se sometan a operaciones estéticas.

La famosa "chica del clima", publicó unas imágenes comparando cómo lucía hace una década luciendo un top y una minifalda, a cómo se ve ahora; y el cambio positivo que ha tenido su cuerpo gracias al ejercicio.

"Antes y 10 años después. El trabajo duro da resultados. 100% construido en el gimnasio", escribió para acompañar una de las composiciones.

"Cada decisión que tomes, desde lo que comes hasta lo qué haces con tu tiempo libre... te convertirá en aquello que serás mañana, y el día después de mañana. Observa que quieres y comienza a convertirte en esa persona. Disfruta mucho del proceso porque cada día estarás más cerca de tu meta. Ten paciencia porque los resultados tomarán tiempo pero valdrán la pena. No te rindas que si yo he podido tú también lo podrás lograr. Hazlo por ti , para ti y por tu salud. Lo más hermoso que me ha dejado llevar una vida saludable va más allá de un cuerpo bonito, es sentirme bien conmigo misma. Enfócate, trabaja fuerte, Cree en ti y no permitas que nadie te diga que NO es posible", escribió en Instagram.

"No se operan, no se inyecten, no necesitan. Yo les digo que sí se puede hacer crecer los glúteos de manera natural haciendo mucho ejercicio, comiendo súper sano", dijo.