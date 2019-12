Yanet García rompe el silencio y habla de su relación con Raúl Araiza

Por: Redacción





Después de que Raúl Araiza tomara la decisión de divorciarse luego de un largo matrimonio, todo apuntaba a que se debía a otra mujer: Yanet García, sin embargo "la chica del clima" sale a defenderse.

"A mí ya me inventan cada cosa que no sé de verdad. Yo a Raúl lo adoro, lo admiro mucho. Es mi compañero de trabajo, del teatro, mi novio lo conoce, son súper buenos amigos. En realidad, nunca ha habido nada. Yo digo a ver dónde está una fotografía, un video no existe porque solo tenemos una bonita amistad, yo no sé en qué momento la gente empieza a inventar tantas cosas", dijo Yanet.

La conductora quiso dejar muy en claro que no hubo nada entre ella y el "negro Araiza", y aclaró que incluso tiene una bonita relación con Fernanda, la ex de Raúl, y señaló que la separación entre ellos se dio en los mejores términos.

"Yo respeto mucho y soy muy buena amiga de la ahora exesposa del Negrito, Fernanda, la adoro y la admiro mucho. Somos amigas y ella también se ríe de esto", expresó.