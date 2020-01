Yalitza Aparicio, interesada en trabajar por la educación indígena

Espectáculos - 29/01/2020 09:48 a.m.

Notimex -

La actriz mexicana Yalitza Aparicio, protagonista de la película "Roma", busca dar visibilidad a los pueblos indígenas para que no se normalice la discriminación a ese sector.

En su calidad de embajadora de la Buena Voluntad para los pueblos indígenas de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), la nominada al Oscar aseguró que le interesa trabajar en temas de educación indígena.

Destacó la importancia de promover el uso de las lenguas originarias en los medios, y que existan textos en esos idiomas.

"He tratado de darle visibilidad a las comunidades indígenas, porque soy indígena, sé lo que sucede y cómo tendemos a normalizarlo y a decir: bueno es parte de los que nos toca vivir. Pero ahora me doy cuenta que no es así", comentó.

Unesco México, a través de su cuenta de Twitter, señaló que el objetivo de la reunión con Yalitza Aparicio fue abordar los proyectos en los que su colaboración podría impulsar a difundirlos.

La también docente participará en el cierre del Año Internacional de las Leguas Indígenas 2019, los días 26 y 27 de febrero.