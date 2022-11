Ya vete: AriGameplays sufre acoso en transmisión en vivo

La streamer mexicana vivió un momento incómodo con un joven ebrio cuando ella realizaba una transmisión en vivo

Por: Luz Camacho

Octubre 23, 2022, 17:06

La gamer mexicana AriGameplays, quien se encontraba de vacaciones en la playa con unas amigas, vivió un incómodo momento durante una de sus transmisiones en vivo en Twitch cuando un joven en evidente estado de ebriedad la interrumpió y no quería retirarse pese a que ella le pedía que se fuera. o estuviera lejos de ella.

Abril Abdamari Garza, nombre real de la streamer, se encontraba conversando con sus seguidores tranquilamente por las redes sociales cuando el hombre apareció de la nada, se le acercó y le pidió quedarse junto a ella.

Al principio la residente de Monterrey, Nuevo León, lo saludó amablemente y le dijo que podía salir en su transmisión en vivo, pero ante la pregunta del joven ella respondió.

Aunque el hombre no se veía a cuadro, la gamer se veía incómoda, pues él, quien vestía un short azul, se encontraba a unos centímetros de ella.

Luego de que ella respondió a uno de sus seguidores que estaba casada, se escuchó que el joven llamado Héctor le dijo: 'Ni pedo'.

Tras esto, Ari comenzó a sentirse más incómoda y le dijo directamente que se marchara.

Al ver la negativa del sujeto, Ari terminó moviéndose del lugar para seguir con la transmisión hasta que el hombre se retiró.

Finalmente, la influencer pidió a sus seguidores no preocuparse, y en su Twitter después publicó un mensaje al respecto: 'Pequeño recordatorio: NO es NO'.