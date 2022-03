¡Ya esta a la venta la piñata de Chris Rock!

Foto: Redes de Piñatería Ramirez

Luego de causar polémica en redes sociales tras el pleito con Will Smith, Piñatería Ramirez lanzó a la venta la piñata de Chris Rock.

Por: Redacción INFO7

marzo, 31, 2022 16:55

La ya famosa Piñatería Ramírez de México, solo tardó algunos días en revelar su nueva creación, se trata de Chris Rock, quien luego de protagonizar un pleito con Will Smith en los Premios Óscar ambos artistas se hicieron noticia mundial.

Luego de que el comediante Chris Rock hiciera una broma a Jada Pinkett, esposa de Will Smith, este ultimo tomaría muy mal dicha broma, pues tras esto, subió al escenario y le propinó una fuerte bofetada a Rock.

Tras este incomodo momento en televisión, los internautas no tardaron en crear cientos de memes respecto a lo sucedido y ahora, la piñatería mas famosa de México lanzó no solo la piñata de Chris Rock, si no también de la misma Jada Pinkett.

Los comentarios y reacciones de los internautas no se hicieron esperar, pues la revelación de las piñatas causo furor en redes, siendo tendencia hasta este momento.

