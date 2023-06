¿Y Hamilton? Shakira y Alejandro Sanz estarían saliendo

Shakira y Alejandro Sanz podrían estar en una relación amorosa, según reveló el programa español 'Socialité'.

Se especula que la colombiana y el español sostienen un posible romance gracias a una canción inédita filtrada en la que Shakira nombra la palabra tortura.

'Andaba sola y te busqué para que me tortures. Ya lo sé. Era una trampa y volví a caer. Anda sola y te busqué', se escucha cantar a la colombiana en el tema que fue filtrado del que no se informó el nombre ni se dieron mayores detalles.

'Ya me estoy encariñando demasiado contigo. Dime si estamos jugando o en plan de amigos. Es que me está fascinando, mejor no sigo', canta en otro momento del sencillo.