Agarran a los hijos como si fueran un escudo: Carlos Trejo arremetió contra la ex de Xavier Ortiz

El cazafantasmas Carlos Trejo arremetió contra la expareja de Xavier Ortiz, Carissa de León, y también criticó a los "supuestos amigos" que presumieron de haberlo ayudado cuando en realidad muchos lo abandonaron cuando tuvo problemas

| 18/09/2020 | ionicons-v5-c 18:06 | Luz Camacho |

MONTERREY, NUEVO LEÓN.- Carlos Trejo, el investigador de fenómenos paranormales, criticó fuertemente a aquellos que utilizaron la muerte de Xavier Ortiz para "levantarse el cuello y también arremetió contra Carissa de León, expareja del exGaribali.

Su postura sobre el tema la compartió en un video grabado difundido en redes sociales, y en donde se refirió al cantante como una persona que se encontraba pasando un muy mal momento tras el accidente que sufrió en moto que casi termina con su vida y que lo obligó a retirarse de la carrera abruptamente.

"En alguna ocasión Javier llegó después del accidente a un evento que era de 'Aventurera', estaban ahí las hermanas Vallejo, estaba inclusive la señora Sasha Montenegro y en ese momento llegó Xavier al homenaje", recordó.

Ahí hablo con él y se enteró de la dura situación económica por la que estaba pasando, ya que no tenía tenía el dinero para seguir pagando su terapia. Por lo que decidió prestarle 100 mil pesos para que pagara su tratamiento, aunque le dejó a entender que más bien era un apoyo y no un préstamo por lo que no esperaba que se lo devolviera.

"Yo me acerqué, iba en muletas y me dijo que efectivamente estaba en una situación muy dura pues no tenía el capital necesario para financiar lo de su accidente, Yo me atreví a prestarle al señor una cantidad y le dije que no era tanto un préstamo sino que era para apoyarlo. En total le entregué 100 mil pesos. Esto lo digo y no estoy muy acostumbrado a contarlo porque fue algo que yo hice de corazón hacia él, y no se me hace ético que haya personas que ahora se quieran levantar el cuello diciendo que lo apoyaron con lo del accidente, eso es una verdadera mentira", expresó.

Por otra parte, Trejo aprovechó para hablar sobre la supuesta llamada que Carissa de León realizó a Xavier para presionarlo y molestarlo jugando con el tema de la custodia de su hijo, Xaviercito, pues dijo que de ser cierto piensa que deberían de voltear a ver los jueces.