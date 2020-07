Will Smith habla cara a cara con su esposa sobre infidelidad

Cuando la presunta infidelidad con el rapero August Alsina salió a la luz, la actriz negó rotundamente los hechos

Estados Unidos.- La presunta infidelidad de la esposa de Will Smith, Jada Pinkett, fue revelada a principios de este mes por el rapero August Alsina.

Durante una entrevista, August confesó que había mantenido una relación amorosa con Jada hacía cuatro años.

Esta noticia cayó como 'balde de agua fría' para los seguidores del Will Smith y Jada pues conformaban uno de los matrimonios más sólidos y queridos de Hollywood.

Tras dicha revelación que acaparó las noticias de espectáculos, la misma Jada Pinkett, se encargó de desmentir dichas declaraciones de August.

Pero el día de ayer, la pareja se encaró para hablar sobre las declaraciones de August Alsina, y sorprendiendo a los seguidores, Jada terminó confesando que sí le fue infiel a su esposo Will Smith.

Este encuentro ocurrió durante el programa de la misma Jada Pinkett en Facebook, "The Red Table Talk".

Cabe resalta que Jada es 21 años mayor que el rapero August Alsina al que conoció por que era amigo de su hijo Jaden.

En la transmisión, la actriz detalló que como pareja estaban atravesando una mala racha. "Yo estaba harto de tí", mencionó Will, por lo que decidieron separarse un tiempo.

Jada recordó cómo fue que comenzó el acercamiento con August: "Estaba muy enfermo, todo empezó con él necesitando ayuda, yo queriendo ayudarle con su salud y su estado mental", recordó la actriz.

En ese momento, Will la cuestiona: "Y qué hiciste luego, Jada", y continúo explicando que a medida que pasaba el tiempo se involucró con August de otra manera.

"Era una relación, absolutamente", confesó Jada a Will.

La esposa de Will también detalló sobre su estado emocional en aquel tiempo de separación.

"Yo estaba sufriendo, estaba rota. Con aquella relación me di cuenta definitivamente de que uno no puede encontrar la felicidad fuera de sí mismo", detalló Jada. También le explicó a Will que en aquella época ella "solo quería sentirse bien", y "poder ayudar a que alguien se curara" lo que le brindó mucha "felicidad".

Sin embargo, la relación la terminó el propio rapero, así lo reveló la propia Jada a Smith.

"Justo en el momento en el que yo empecé a entender muchas cosas sobre ti y sobre mí, él decidió romper toda comunicación conmigo, algo que es totalmente comprensible. Y lo dejé pasar y no he vuelto a hablar con él desde entonces, así que es un poco extraño que todo esto haya salido a la luz tantos años después", relató Jada.

Finalmente, Jada y Will dejaron claro que este affaire en su matrimonio forma parte de su pasado ya que ellos ahora están mejor que nunca.

PERO, PARA LOS SEGUIDORES NADA SERÁ IGUAL

