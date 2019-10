Whoopi Goldberg volverá a ser la monja que interpretó en 'Cambio de hábito

Espectáculos - 26/10/2019 09:35 a.m.

Notimex -

La actriz estadounidense Whoopi Goldberg retomará el personaje de “Deloris Van Cartier” para la obra musical Sister Act (Cambio de hábito), cuya versión cinematográfica y secuela fueron protagonizadas por ella en 1992 y 1993, respectivamente.

Jamie Wilson, productor de obras como On your feet, Nativity! The musical y ahora Sister Act, expresó: “Esta es una oportunidad única, muy especial, creada solo para que Londres vea a una de las artistas más queridas de nuestro tiempo interpretar el papel por el que es tan famosa y amada”.

En el video promocional de la obra, Whoopi Goldberg compartió su experiencia dentro de la producción: “Sí, estoy protagonizando el musical ‘Sister Act’ como ‘Deloris Van Cartier’. Sí, la original ‘Deloris’ está de vuelta, un poco mayor, un poco experimentada, pero realmente algo permanece ahí”.

Será a partir del 29 de julio de 2020, cuando la actriz se presente en el Teatro Eventim Apollo por 39 funciones, en las cuales estará acompañada por la comediante Jennifer Saunders, quien dará vida a la “Madre Superiora”.

La película Sister Act se estrenó en 1992 y tuvo una secuela en 1993 bajo el nombre de Sister Act 2: Back in the Habit (Cambio de hábito 2: Más locura en el convento); Whoopi Goldberg expresó que ha intentado realizar una tercera entrega de la historia, sin embargo, se ha encontrado comentarios de la gente que califican como anticuada la historia.