WandaVision: ¿Viste todas las referencias a Doctor Strange en el episodio final?

¡Advertencia! La siguiente nota contiene SPOILERS del capítulo 'El final de la serie' (1x09) de WandaVision

| 05/03/2021 | ionicons-v5-c 09:56 | Luz Camacho |

La miniserie web de Disney+, WandaVision, llegó a su fin este viernes, y lamentablemente es de una temporada y no regresará.

A través de redes sociales se puede ver que aunque algunos quedaron conformes con el final, muchos otros se encuentran decepcionados, principalmente aquellos que esperaban que en el capítulo 'El final de la serie' alguno Mephisto, Nightmare, Magneto o Doctor Strange.

Una de las razones por la que los fanáticos esperaban que Doctor Strange (Benedict Cumberbatch) hiciera un cameo en WandaVision es porque en el Comic-Con de 2019, Kevin Feige anunció que en la secuela "Doctor Strange and the Multiverse of Madness", la actriz Elizabeth Olsen, quien interpreta a Wanda aparecería en un papel fundamental. Además mencionó que el primer programa de Disney Plus de Marvel se canalizaría directamente a Doctor Strange 2 cuando todo estuviera dicho y hecho.

Sin embargo, pese a que no vimos a Doctor Strange, se pudo ver en el capítulo 9 varias referencias de este famoso personaje.

Darkhold y el Hechicero Supremo

Durante la pelea entre Wanda (Elizabeth Olsen) y Agatha Harkness (Kathryn Hahn), esta última menciona:

"¿Sabes que hay un capítulo entero dedicado a ti en el Darkhold? Es el libro de los condenados".

Este libro, según dice:

"La Bruja Escarlata no nace, se forja. No tiene aquelarre ni necesita encantamientos". "Tu poder supera al del Hechicero Supremo. Tu destino es destruir el mundo", asegura la villana, quien quiere absorber la magia del caos de Wanda.

En la película Doctor Strange de 2016, Stephen Strange es asesorado por el Anciano (Tilda Swinton), lo que lo ayuda a aprender y convertirse en un maestro de las artes místicas.

Después de la muerte del Anciano, se entiende que Doctor Strange eventualmente asumirá el papel de Hechicero Supremo, prometiendo proteger la Tierra contra todas las amenazas mientras lo hace.

También cabe recordar que en esa entrega, en una de las escenas Stephen Strange está en la librería en Kamar-Taj, y de donde se ve que falta un libro. Wong en la película dice que "esos libros son demasiado avanzados para cualquiera que no sea el Hechicero Supremo". ¿Ese libro que falta será el Darkhold y alguien se lo robó?

Segunda escena poscréditos

Tras la gran batalla que sostuvo con Agatha Harkness y la "muerte" del Vision clón (Paul Bettany) y sus dos hijos, Wanda se refugia en una cabaña aislada lejos de la civilización.

En la segunda escena poscréditos se le ve sentada afuera de la cabaña y luego entrando cuando la tetera solpla. De pronto la cámara se desplaza a otra habitación donde se ve que Wanda está escaneando el Darkhold a través de una proyección astral como la Bruja Escarlata, esta habilidad ya la mostró Stephen Strange en su película independiente cuando su forma astral estudia, mientras él está durmiendo.

Por último se escuchan a sus dos hijos gritar "¡Mamá, socorro! ¡Mama, por favor! ¡Socorro, mamá!" a medida que la pantalla se vuelve negra.

Algunos creen que Wanda está buscando formas de explorar otros mundos con la esperanza de resucitar a sus hijos, a quienes realmente escucha llamándola al final de esta escena. Otros piensan que el llamado de auxilio tiene que ver con Mephisto, el villano del cómic que está directamente relacionado con la historia de los hijos de Wanda.

Considerando que sus hijos dejaron de existir cuando ella eliminó el hechizo de Westview, esto insinúa la idea de un multiverso, aunque no está claro donde se encuentran, pero sin dudas esto será fundamental para llevar el Multiverso al MCU.

En los cómics, Billy y Tommy fueron creados por Wanda utilizando fragmentos del alma del demonio de Marvel, Mephisto. El villano finalmente reclama esos fragmentos de su alma, y al reabsorberlos, hace que Billy y Tommy dejen de existir.

Otras de las dudas después de ver todo esto es de si la Bruja Escarlata superará en poder a Doctor Strange, quien hasta el momento ha mostrado ser uno de los hechiceros más hábiles y los seres más conocedores. ¿Llegarán a pelear uno a lado del otro como los vivos en Avengers: Endgame o se convertirán en adversarios?

Tal parece que tendremos que esperar hasta ver "Doctor Strange In The Multiverse Of Madness" para que las dudas que nos dejó WandaVision sean resultas.