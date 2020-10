Volvería Hugh Jackman como Wolverine en el MCU gracias a Kevin Feige

Existe una posibilidad de que el actor vuelva a ponerse el traje del mutante gracias a Kevin Feige

| 07/10/2020 | ionicons-v5-c 19:14 | S. Rocha |

ESTADOS UNIDOS.- De acuerdo con la escritora de comics, presentadora y youtuber, Grace Randolph, Feige buscará tener a Hugh Jackman como Wolverine en el Universo Cinematográfico de Marvel (MCU por sus siglas en inglés).

Aunque el actor había confirmado que su etapa como el mutante acabó tras protagonizar la película 'Logan' de 2017, existe una posibilidad de que vuelva a ponerse el traje gracias a Kevin Feige.

Según las declaraciones de Grace, Feige buscará tenerlo en la película 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness', un rumor que se suma a las posibles incorporaciones de Tobey Maguire y Andrew Garfield como Spider-Man.

"Feige está hablando con Sony sobre hacer realidad tus sueños y hacer que Tobey Maguire y Andrew Garfield vuelvan para unir a los Spider-Man, al estilo Batman-Flash. También le gustaría traer de vuelta a Hugh Jackman para una última ronda como Wolverine. Ahora, nuevamente, esta es la lista de deseos de Kevin Feige. Veremos qué puede hacer realmente", apuntó Randolph.

La secuela de Doctor Strange se espera que llegue a las salas en 2022, esto si la pandemida de Covid-19 no obliga un retraso.

"Alguien más lo tomará y seguirá con él. Es un personaje demasiado bueno para no hacerlo. Es algo así como, estás de camino a casa y tu amigo te llama y dice: ´Oh, amigo, acaba de llegar un nuevo DJ y la música es increíble, ¿vas a volver?´ Y tú dices: ´Suena bien pero... no´. Están bien con alguien más", había dicho Jackman hace unos años.