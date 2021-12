Viral: La reacción de Tom Holland al conocer a Leo Messi

Tom Holland, quien interpreta a Spiderman, conoció al astro del futbol Leo Messi y su reacción al saludarlo se hizo viral

Por: Luz Camacho

diciembre, 04, 2021 14:00

Previo al estreno de "Spiderman: No Way Home", su protagonista Tom Holland se encuentra en París, donde fue invitado a los vestidores del PGS y la ceremonia del Balón de Oro 2021, donde tuvo la oportunidad de conocer a Lionel Messi y de "robar" su jersey.

A través de la cuenta oficial del actor, compartió un video de su estaría en París y su llegada a entrega del galardón en el Teatro Teatro del Châtelet.

En las imágenes se ve al Tom jugando con sus hermanos en el túnel de ingreso al Parque de los Príncipes, estadio del París Saint Germain, donde recorrió el vestuario y no perdió la oportunidad para "robar" la camisa de Messi.

"No hay nada como un fin de semana en París", escribió el actor de Spiderman en la publicación donde se ve en la alfombra roja de la ceremonia e interactuando con grandes estrellas del futbol como Robert Lewandowski y Kylian Mbappé.

Pero sin duda, el mejor momento fue cuando Tom Holland saludó a Leo Messi, pues lejos de comportarse como toda una celebridad, se comportó como un fan frente a su ídolo, lleno de nerviosismo y con una gran sonrisa.

En las imágenes se ve a "Spiderman" tomando la mano del astro del Paris Saint-Germain, después diciéndole algunas palabras y deseándole suerte con ambos pulgares. Su reacción de júbilo no la pudo ocultar por lo que se hizo viral.

Tras el saludo entre las dos estrellas, los hermanos de Tom Holland, quienes también lo acompañaron a la gala, tampoco pudieron evitar emocionarse y sus reacciones también circular en las redes sociales.

Confunde a Zendaya con Dua Lipa y a Tom Holland con Harry Potter



Zendaya, quien también protagoniza "Spider-Man: No Way Home", también fue invitada a la entrega del Balón de Oro junto a su pareja Tom Holland. Y aunque la popularidad de ambos es internacional, tal parece que algunos periodistas todavía no los identifican.

A través de redes sociales se hizo viral un video donde un periodista argentino de ESPN confundió a Zendaya con la cantante de pop Dua Lipa y a Tom Holland con Harry Potter.

Tras ella aparecía Tom Holland, a quien también confundió con Harry Potter.

Tras la confusión, corrigieron desde el estudio al periodista de ESPN y le informaron que Zendaya y Tom Holland son unos reconocidos artistas de Disney.