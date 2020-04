VIDEO: Kim abofetea a Kourtney en acalorada discusión

La nueva temporada de su reality, Keeping Up With the Kardashians, ha demostrado que lo que parecía algo irrompible ha saltado por los aires. Y es que el enfrentamiento entre Kim y Koutney ha llegado a un punto en el que han decidido resolver sus diferencias a golpes

Por: Redacción Web

Las cosas tomaron un giro dramático en el estreno de la temporada número 18 de "Keeping Up With The Kardashians".

Los espectadores han estado acostumbrados a las recurrentes peleas de las hermanas durante años, pero la situación alcanzó un punto álgido entre Kim Kardashian y su hermana mayor Kourtney, lo que dejó conmocionados a los fanáticos.

La relación entre Kim y Kourtney Kardashian parece haberse roto por completo. Las hermanas llevan unos meses difíciles a raíz de la intención de esta última de dejar el reality y centrarse en su vida familiar. A la mujer de Kanye West no le ha gustado en absoluto la decisión y, poco a poco, la cuerda entre ellas se ha tensado cada vez más hasta llegar a las manos, como se ha visto en el episodio de la nueva temporada. Las hermanas han resuelto sus diferencias a golpes.

Todo comenzó cuando Kim, Kourtney y Kendall Jenner discutían que Kylie Jenner se encontraba demasiado enferma para tomar un vuelo a París y asistir a un desfile de modas.

Kim aseguró que, independientemente de cuán enferma haya estado, siempre llegará a un compromiso de trabajo.

"Si estuviera en mi lecho de muerte, igual iría", aseguró Kim. "Mamá está tan acostumbrada a... que Khloe y yo si estamos enfermas... [Kourtney], a ti no te importan las cosas", añadió.

Y fue ahí cuando la tensión pasó a otro nivel.

Al oír estas palabras, la mayor de las hermanas confrontó a Kim Kardashian. "Saca ese pensamiento de tu cabeza. Yo trabajo muy duro. Juro que te golpearé en la cara si continúas diciendo eso", expresó la expareja de Scott Disick.

Entonces, Kourtney comenzó a golpear físicamente a Kim, y la disputa solo se se intensificó después.

Tras el enfrentamiento, Khloé se muestra muy sorprendida con lo sucedido: "Kim y yo estamos realmente sorprendidas de cómo las cosas se intensificaron tan rápido. No sabemos de dónde viene todo esto. Sabemos que ha habido fricciones recientemente, pero no creo que ninguna de nosotras supiera que era tan fuerte. Es realmente sorprendente que haya ido tan lejos".

Tras la emisión de estas impactantes imágenes, Kourtney Kardashian ha publicado un comunicado donde parece dejar claro que su etapa en este reality familiar ha concluido.

Quiere centrarse, como ya adelantó hace tiempo, en sus hijos.

"Es difícil para mí ver estos dos primeros episodios, pero es en estos momentos más oscuros donde llega la superación. Finalmente tuve el coraje de cambiar lo que ya no me traía felicidad y poner mi tiempo y energía en lo que es. ¡Elige la felicidad!", ha dicho en su cuenta de Instagram. Que una de las hermanas decida dejar el reality puede suponer una importante pérdida de dinero para el clan.