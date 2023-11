Video: Celia Lora desmiente relación con Lizbeth Rodríguez

Hace algunas semanas, Lizbeth Rodríguez confirmó su 'romance' con Celia Lora, causando revuelo entre sus seguidores en redes sociales.

Sin embargo, la hija del rockero Alex Lora, publicó un video en TikTok para desmentir a Lizbeth Rodríguez, a quien consideró una gran amiga.

"Yo no ando con nadie, con absolutamente nadie, y cuando enserio ando con alguien, pero ni por aquí se imaginan (señalando su frente), pero yo no tengo que publicar mi vida, para qué, es mi vida, a quién le importa", dijo Celia Lora en el video.

En la publicación de la exconductora de Badabun, Lizbeth Rodríguez celebró los 55 años de carrera de su "suegro" Alex Lora, como cariñosamente lo llamó, mostrando así su afecto por la familia Lora. En las imágenes compartidas, la pareja posa como una "pareja feliz".

"Este chistecito de Lizbeth yo creo que ya llegó muy lejos, tenía que decir que no es cierto, la conozco hace casi 4 años, yo hice fotos con ella, ella es mi amiga, la quiero mucho, al igual que con ella, con mil otras chavas", aclaró.

Celia Lora señaló que a pesar de hacer colaboraciones con otras modelos o influencers, nunca habían dicho que anduviera con una de ellas y pidió a las personas no creer todo lo que leen y dicen, sobre ella u otras personas.

La también modelo de OnlyFans dejó en claro que actualmente no tiene pareja, y que incluso su 'plan' es morirse soltera porque le fascina su tranquilidad y su paz mental.

"Yo no ando con nadie, soy una persona muy feliz soltera, mi plan es morirme soltera, la paz mental me fascina, me encanta estar sola, viajar sola y estar sola. Asi me gusta estar tranquila", recalcó en el video.

