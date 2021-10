¿Vicente Fernández será desconectado?

El periodista Gustavo Adolfo Infante aclara rumor sobre si Cuquita Abarca había pedido que desconectaran a su esposo Vicente Fernández para que ya no sufra

Por: Luz Camacho

octubre, 07, 2021 12:27

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que la dinastía Fernández volviera a estar en controversia, luego de que el programa conducido por Flor Rubio en Radio Fórmula asegurara que María del Refugio Abarca Villaseñor, mejor conocida como Doña Cuquita, se encontraba destrozada y que había pedido que desconectaran a su esposo Vicente Fernández, el periodista Gustavo Adolfo Infante aclaró su esto es verdad o no.

A través de su cuenta de Facebook, Infante, quien mantiene una relación estrella con Vicente Fernández Jr., dijo que tras escuchar dicha información, se asustó por lo que decidió investigar si era cierto.

Tras hablar con personas cercanas a la salud de Chente Fernández, dijo que está en condiciones para confirmar que es una "absoluta mentira" que se quiera desahuciar al cantante.

"Ni los tres Potrillos, ni Gerardo, ni Vicente, ni Alejandro, ni los nietos, ni nadie, y muchísimo menos doña Cuqita, les ha pasado por aquí (por la mente) esa cosa (desconectar a Vicente Fernández). Es una falacia, es irreal, nadie lo está pensando", aseguró el periodista.

Asimismo reveló que la familia del "Charro de Huentitán" están muy contentos porque el cantante ya presenta mejorías y sigue evolucionando poco a poco.

"Me cuentan que Vicente Fernández está, afortunadamente, evolucionando bien, ya mueve las manos, los ojos, no puede hablar por la traqueotomía y la sonda por la que lo alimentan, pero ha mostrado una gran mejoría, así que claro que no, la familia Fernández Abarca no lo quiere hacer y no lo van a hacer (desconectarlo)", informó.

Cuquita molesta por rumor

El periodista Gustavo Infante, en la emisión de Primera Mano, dijo que doña Cuquita se encuentra molesta y afectada por el rumor que asegura que ella había expresado su deseo de desconectar a Vicente Fernández.

