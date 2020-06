´Vete naquita´; esposo de Bárbara Regil tras saber de su presunta infidelidad

Foto: Web

El marido de la influencer la ofendió luego de descubrir unas conversaciones en donde demostraban la presunta infidelidad de Regil

Por: Redacción Web

México.- Bárbara de Regil se ha convertido en una de las mujeres más polémicas en redes sociales debido a sus diversos comentarios que los usuarios han tomado como despectivos.

El más reciente fue mediante uno de sus en vivos cuando uso un filtro que la hizo ver más bronceada de lo normal y expresó: ´ay que prieta, no, que feo", causando la furia de todos sus seguidores.

Y es por eso que los internautas revivieron una bochornosa situación de la protagonista de ´Rosario Tijeras´ hace cuatros años con su esposo Fernando Schoenwald.

Pues a principios de 2016 unos audios fueron filtrados en donde se escucha a Fernando muy furioso humillando a Regil luego de descubrir varios mensajes comprometedores de la actriz con otros hombres.

"Lo único que merezco es una vieja de este tamaño a mi lado. En este instante te dejé de amar y dejé de sentir cualquier cosa por ti. Desde ayer. Voy a ver tus fotitos con tus "amantes", dice Fernando.

"Ya dame mi celular", responde Bárbara. "No me empujes, naquita", replica Fernando.

Fue hasta marzo del mismo año que Bárbara aclaró los hechos y aseguro jamás hubo una infidelidad de por medio.

"No sabía qué hacer, es un malentendido, Fer no me corrió de la casa. Nos hemos peleado como cualquier pareja, pero nada una infidelidad, nunca le he sido infiel en la vida, él a mi tampoco", afirmó Bárbara.