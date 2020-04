¿Ves documentales de asesinos seriales?; podrías recibir dinero por ello

La plataforma informó que podrías ganar una alta cifra de dinero si solo ves documentales de criminales

Por: Redacción Web

Ciudad de México.- MagellanTV, es una plataforma de streaming que esta dispuesta a pagar a todos aquellos fanáticos de los documentales de asesinos seriales.

Quienes acepten tendrán que ver durante 24 horas documentales de criminales a cambio de mil dólares y una membresía por un año para disfrutar de todo el contenido, más tres membresía extras para compartir.

Según la plataforma, la persona interesada deberá saber todo acerca del homicida, detalles sobrios del criminal así como también lidiar con los sucesos paranormales.

"Si tiene nervios de acero y este trabajo le parece perfecto, simplemente complete nuestro formulario de solicitud", escribió MagellanTV.

Aquí te dejamos la lista con las series requeridas:

· Manson´s Missing Victims

· Manson 40 Years Later

· Tortured to Death: Murdering the Nanny

· Murder on the Internet

· Women on Death Row

·┬áColumbine Massacre: In the Killer´s Mind

· Last Confessions of the Cannibal

· Behind Bars

· Parachute Murder Plot

· Art Trafficking: Gray Market

· Crimes that Made History

· Jonestown: Paradise Lost

· Undercover Asia

· Trafficking Pills

· Delhi Cops

Quienes estén interesados deberán vivir en Estados Unidos, para más detalles puedes entrar AQUÍ.