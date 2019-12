Vadhir Derbez puso en ´riesgo´ su vida por esta selfie

Por: Redacción





Vadhir Derbez causó polémica en redes sociales luego de compartir una fotografía en donde pareciera que arriesga su vida.

La instantánea muestra al actor aferrándose del filo de un alto edificio solo con sus manos.

"Yo aferrándome a tu amor así. Me Hanging on to your love like. @nyusage increíble trabajo!", se puede leer en la leyenda.

Los comentarios rápidamente comenzaron a inundar la imagen del hijo de Eugenio Derbez externado su mortificación solo para obtener la mejor selfie.

"Hermoso no te me vayas a caer"; "hay te vas a caer por estar tomando fotos así"; "Espero sea fotomontaje porque no vale la pena que arriesgar la vida por nadie"; "Wow, hasta las manos me sudaron de ver la altura"; "Por favor dime que no te colgaste así de verdad, por favor", son algunos de los comentarios de los usuarios.

Sin embargo, para tranquilidad de todos sus seguidores, la fotografía solo se trató de un increíble efecto.