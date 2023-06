¿Una película de The Legend of Zelda? Esto sabemos

En redes circula una serie de rumores que apuntan al posible cierre de trato entre Nintendo e Illumination para realizar una película de The Legend of Zelda.

Por: Edson López

Junio 08, 2023, 16:03

Pese a que no se ha confirmado nada oficialmente por parte de los estudios, una serie de rumores apuntan a que Nintendo e Illumination trabajarían en una película de The Legend of Zelda.

Esta no sería la primera vez que se escucha la idea de llevar a la segunda franquicia más fuerte de Nintendo a la gran pantalla, pero tras el éxito que representó la cinta de Mario Bros, esta vez resuena con más fuerza.

De acuerdo con el podcast The Hot Mic, que es conducido por el insider Jeff Schneider, Universal e Illumination están por cerrar un trato con Nintendo para también producir una película animada de The Legend of Zelda.

Pese a no tener más información, el reciente lanzamiento de The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom, y su conquista en ventas dan una visión de lo lucrativo que puede ser esta producción.

Por ahora, los fanáticos de Link, Zelda y Ganon, cruzan los dedos para que esto se cumpla, pues la recepción que el estudio de animación tuvo con su versión del fontanero italiano fue bastante positiva en todas las audiencias.