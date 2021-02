'Twist' llega a salas de cine, la primera película de HBO Latin America Movies

La película es una emocionante versión moderna de la novela de 1838 de Charles Dickens, Oliver Twist, considerada un clásico de la literatura

| 19/02/2021 | ionicons-v5-c 11:59 | Sharai Rocha |

'Twist', es la primera película original de HBO Latin America Movies, la cual se estrenó en exclusiva en las salas de Cinépolis +QUE CINE de en México y Centro América el día de ayer 18 de febrero, y llegará próximamente a HBO y HBO GO.

Se trata de una película británica de robos con altas dosis de adrenalina, de acuerdo con un comunicado.

Entra, sal y no te dejes atrapar, son las reglas de estos ladrones. Mira el tráiler de #Twist y espérala muy pronto en nuestras salas. pic.twitter.com/L8mxUbcfVZ — cinépolis (@Cinepolis) February 15, 2021

Dicha cinta es una emocionante versión moderna de la novela de 1838 de Charles Dickens, Oliver Twist, considerada un clásico de la literatura. La historia reinterpretada y trasladada a un mundo moderno y contemporáneo, tiene lugar en el vibrante corazón de Londres, donde un grupo de astutos jóvenes estafadores planean el robo del siglo.

El elenco está encabezado por Sir Michael Caine (The Dark Knight) en el rol de Fagin, Lena Headey (Game of Thrones) como Sikes, Rita Ora (50 Shades of Grey) como Dodge, Franz Drameh (Legends of Tomorrow) como Batesey, Sophie Simnett (Daybreak) como Red y la presentación de Raff Law en el papel principal de Twist.

La cinta es dirigida por Martin Owen (The Intergalactic Adventures of Max Cloud) y cuenta con la producción de Particular Crowd, el sello de películas originales de WarnerMedia Latin America para HBO Latin America Movies.

¿En qué cines la puedo ver?

'Twist'stará disponible a nivel nacional en los complejos de Cinépolis que se encuentren operando al momento, de acuerdo con lo permitido por las autoridades, por lo que se recominenda verificar fechas y horarios, ya que, debido a la situación de la pandemia por COVID-19, puede haber algunos cambios sin previo aviso.

Al día de hoy, las ciudades donde se encuentra disponible son: Aguascalientes, Cabo San Lucas, Cancún, Ciudad. Juárez, Ciudad Victoria, Celaya, Chihuahua, Colima, Culiacán, Durango, Ensenada, Irapuato, León, Los Mochis, Matamoros, Mazatlán, Mérida, Mexicali, Monclova, Monterrey, Morelia, Nuevo Laredo, Oaxaca, Pachuca, Playa Del Carmen, Puebla, Reynosa, Saltillo, Tampico, Tapachula, Tehuacán, Tijuana, Tlaxcala, Torreón, Tuxtla Gutiérrez, Uruapan, Veracruz, Villahermosa, Xalapa, Zacatecas y Zamora.