Tras descuido se le sale un pezón a Miley Cyrus en plena pasarela

Por: Redacción Web

Durante la Semana de la moda de Nueva York, la cantante y actriz Miley Cyrus, se hizo presente como invitada especial durante el desfile del diseñador Marc Jacobs.

Fue a través de su cuenta de Instagram que la joven celebridad publicó algunas fotografías de dicho evento, sin embargo fue una de ellas la que captó mayor atención de sus fanáticos, así como de la prensa especializada.

Resulta que en una de las imágenes, se aprecia el momento exacto en el que, en plena pasarela, la prenda de ropa que modelaba se movió de más y dejó al descubierto uno de sus pezones.

Pese a que la joven ex estrella de Disney no es ajena a mostrar su cuerpo desnudo de manera abierta, lo que más ha llamado la atención de la gente es que, pese a que es bastante conocido que Instagram es estricto con las imágenes que los valores occidentales consideran como explícitas, en más de 24 horas la fotografía no ha sido eliminada.

Cabe destacar que la misma Miley Cyrus incita a la gente a que deslice a la derecha las imágenes para ver la fotografía en cuestión.