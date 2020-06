Tras acusaciones de racismo Chumel Torres no cambiará de humor

Foto: EFE

Afirma que no tiene porque cambiar sus humor porque es comediante, no político

EFE - México.- Frente a toda la polémica por su participación en un foro contra el racismo, atizada por el mismísimo presidente, el comediante mexicanoTorres aseguró en entrevista con EFE que, pese a las críticas, no cambiará su humor.

"No tiene que cambiar el humor y no voy a cambiar. No creo que lo este haciendo mal la verdad, no sé si suene egoísta pero da risa, la gente se ríe y ya", dijo este viernes el conductor y "youtuber".

El pasado 16 de junio la redes sociales se llenaron de comentarios ofensivos hacia el comediante después de que se diera a conocer que Torres formaría parte del foro virtual organizado por el Consejo Nacional Para Prevenir la Discriminación (Conapred) titulado "¿Racismo y/o clasismo en México?".

El "youtuber" fue acusado de racista y clasista por tuits pasados y comentarios en los que parecía mostrarse insensible ante causas como estas haciendo broma, para muchos en exceso, con el color de piel de las personas o su clase social. Incluso se le acusó de referirse a una mujer como "perra".

En el evento del Conapred participarían los actores Maya Zapata, Tenoch Huerta y el comunicador Alejandro Franco. Sin embargo, el nivel de polémica fue tan elevado que poco después se canceló el evento y el asunto llegó a la Presidencia.

"Es como si a un foro de derechos humanos se invita a un torturador", mencionó el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en su conferencia matutina después de que su esposa, Beatriz Gutiérrez Müller, se quejara en Twitter por los insultos por parte de Chumel a su hijo menor, al que calificó en una ocasión como "chocoflan".

Posteriormente el conductor expresó disculpas a Gutiérrez Müller argumentado que su madre le hubiera pedido que lo hiciera. Si bien en entrevista hace énfasis en que esta no era una disculpa al gobierno, sino a la persona: "Al poder nunca le voy a pedir perdón".

"En el momento en el que yo haga algo que no vaya de acuerdo con mi conciencia sí me disculparé (...). Quiero hacer esa precisión. Yo le ofrecí esa disculpa a una mamá enojada porque no está bien que se burlen de su niño, no le pedí perdón al gobierno, dije lo humanamente correcto: Perdóneme, señora, usted es una mamá y a las mamás hay que respetarlas", aseveró.

Después de la polémica, finalmente otro foro muy parecido tuvo lugar desde la plataforma Racismo MX, en el que los invitados conversaron sobre esta problemática en los medios de comunicación.

POR SU HUMOR NO SE DISCULPA



"Yo no voy a disculparme por mi humor, no voy a disculparme por un chiste que ofenda a alguien porque la idea no es ofender a alguien, yo no pienso ceder ante la fragilidad de la gente que dice 'esto me ofende'. Pues no lo veas. Pero jamás voy a decir 'malditos indígenas'. Eso ni tiene chiste, ni es humor", explicó.

Además, al comediante le parece "surrealista" el revuelo que ha causado tan solo un anuncio de un evento que no sucedió, e incluso considera "hipócrita" la actitud del presidente de preocuparse por su participación en un foro de una institución cuya existencia dijo no conocer.

Por eso, desde su punto de vista, no es tan importante generar debate sobre el discurso de los comediantes, que aseguró se ha visto afectado por lo "políticamente correcto", e hizo un llamado a la sociedad a que tengan el mismo ímpetu en criticar a los políticos que gobiernan el país.

"Somos comediantes, no somos políticos. (...) El gobernador de Puebla (Miguel Barbosa) dijo que si había chavas muertas era porque se fueron con el novio, no seas hijo de tu chingada madre, eso sí ofende", declaró.

Además, Torres dijo con toda seguridad que no se considera ni racista ni clasista.

"La mitad de mi familia es morena. La gente cree que sabe de dónde vienes, como te ven güerillo (rubio) creen que tienes privilegios. Yo nací en el barrio de Los Pinos de Chihuahua (en el norte del país) en medio de dos barrios de cholos, entonces me ha costado mucho llegar hasta acá como para que se me vaya por unos tuits pendejos", mencionó.

Finalmente, el comediante señal que a pesar de todo, el mal rato que vivió, también trajo cosas buenas: "Me deja 120 % más de vistas en Youtube, 8.300 seguidores más y me deja que el presidente sabe quien soy y que no le importa la Conapred".