Tom Parker, exmiembro de “The Wanted”, revela que tiene cáncer terminal

El exintegrante de la boy band británica The Wanted, Tom Parker, reveló que tiene tumor cerebral y es inoperable

REINO UNIDO.- Tom Parker, excantante de la boy band británica The Wanted, ha sido diagnosticado con un tumor cerebral inoperable, el mismo confirmó.

Parker, quien tiene 32 años, anunció la triste noticia a sus fanáticos a través de un mensaje en sus redes sociales.

En una declaración conjunta junto a su esposa, la actriz Kelsey Hardwick, Parker escribió en Instagram: “Hola chicos, saben que ambos hemos estado callados en las redes sociales durante algunas semanas y es hora de decirles por qué.

“No hay una manera fácil de decir esto, pero lamentablemente me diagnosticaron un tumor cerebral y ya estoy en tratamiento.

“Decidimos, después de pensarlo mucho, que en lugar de escondernos y tratar de mantenerlo en secreto, haríamos una entrevista en la que podríamos presentar todos los detalles y dejar que todos supieran los hechos a nuestra manera”.

La pareja agregó: “Estamos todos absolutamente devastados, pero vamos a luchar contra esto hasta el final.

“No queremos tu tristeza, solo queremos amor y positividad y juntos crearemos conciencia sobre esta terrible enfermedad y buscaremos todas las opciones de tratamiento disponibles.

"Va a ser una batalla difícil, pero con el amor y el apoyo de todos vamos a vencer esto".

En una entrevista con OK! Magazine, el cantante, quien anunció a principios de este año que él y su esposa están esperando su segundo hijo, explicó cómo se sometió a pruebas después de sufrir convulsiones inexplicables durante el verano.

Al describir el momento de su diagnóstico, Parker recordó: “Corrieron la cortina alrededor de mi cama y dijeron: 'Es un tumor cerebral'. Todo lo que podía pensar era, '¡Maldito infierno!' Yo estaba en shock. Es glioblastoma en etapa cuatro y me han dicho que es terminal. Fue mucho con lo que lidiar yo solo. Todavía no lo he procesado".

Tom y Kelsey dijeron que los médicos describieron el tumor como "el peor de los casos" e informaron a la pareja que era terminal.

El tiempo medio de supervivencia de los pacientes con un glioblastoma de grado cuatro, uno de los tipos de tumores más graves, es de entre un año y 18 meses, según la organización sin fines de lucro The Brain Tumor Charity del Reino Unido.

Parker saltó a la fama como parte de The Wanted, una boy band de cinco integrantes cuyos éxitos incluían "Glad You Came, All Time Low" y "Heart Vacancy", que se formó en 2009

La banda se separó en 2014 para perseguir proyectos en solitario.