¡Todos flotan! Comienza la producción de 'Welcome to Derry'

Foto: Web

Se libera la primer imagen de Welcome to Derry (Bienvenidos a Derry), serie precuela de "IT (ESO)".

Por: Edson López

junio, 17, 2022 17:27

Hace unos días comenzó la producción de la serie "Welcome to Derry", misma que funciona como precuela de uno de los monstruos mas famosos del cine de terror "IT".

El anuncio se dio por parte de Jason Fuchs, quien es el productor ejecutivo de la serie y quien compartió una fotografía en su cuenta de Instagram con la descripción "Día 1"

En la foto se aprecia lo que parece ser un pasillo con globos rojos decorandolo, elemento asociado al payaso "Eso".

La producción de "Bienvenidos a Derry" está a cargo de la plataforma HBO Max, mas la fecha de estreno se mantiene en suspenso.

Aún no se ha confirmado al elenco que enfrentará a "It" en sus primero pasos por Derry, pero se espera que sea Bill Skarsgård quien retome el papel del payaso asesino.

"It" es una historia inspirada en el libro homónimo del afamado escritor de terror Stephen King, y cuenta el enfrentamiento de un grupo de amigos llamados "los perdedores" contra "Pennywise", una criatura extradimensional mas antigua que el tiempo, y cuyo principal objetivo es alimentarse de niños cada 27 años.

