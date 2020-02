Tobey Maguire revivirá a Spider-Man de manera épica en Doctor Strange

Por: Redacción Web

Es bien sabido que Spider-Man es uno de los personajes favoritos de algunos seguidores del Universo Marvel, sin embargo, hay uno que según usuarios es incomparable y se trata del que el actor Tobey Maguire dio vida hace 18 años.

Por su parte, fue en redes sociales que un rumor surgió en donde se afirma que el estadounidense podrá reaparecer en la nueva entrega de Doctor Strange, la cual es protagonizada por Benedict Cumberbatch y cuyo estreno esta previsto para el 7 de mayo de 2021.

Será en Doctor Strange: In the Multiverse of Madness que los hilos a los multiversos de Marvel se darán a conocer, pues viajes en el tiempo y diferentes realidades serán la trama para hacer un excelente crossover.