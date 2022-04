The Weekend estrena videoclip de 'Out of time'

El video clip estuvo protagonizado por la actriz y modelo coreana HoYeon Jung.

Por: Redacción INFO7

abril, 05, 2022 17:01

'The Weeknd' lanzó este martes el videoclip de su canción 'Out of time' la cual pertenece a su más reciente álbum 'Damn FM' apenas publicado en el mes de enero.

El video cuenta con algunas vibraciones serias de Lost in Translation cuando The Weeknd se encuentra solo en un hotel, cantando su propia canción en el karaoke.

Luego conoce a una mujer, las chispas vuelan y llevan la máquina de karaoke con ellos, donde quiera que vayan, incluso cantando "Out of Time" en un ascensor.

Pero debido a que este es el Weeknd, esta encantadora historia de amor no tiene exactamente un final feliz.

Los momentos finales del video se cortan con algunas imágenes de sangre goteando, un consultorio médico inquietantemente estéril y tomas rápidas de la versión anterior de Weeknd que apareció durante la era de Dawn FM.

Jim Carrey, quien se desempeña como narrador del álbum, incluso hace un cameo al final del clip, interpretando a un médico extraño que parece colocar una máscara sobre la cara de Weeknd.

The Weeknd lanzó Dawn FM en enero, con el álbum después de su exitoso LP de 2020, After Hours.

La estrella pop arrancará una gira masiva en apoyo del nuevo LP este verano, que comenzará el 8 de julio en Toronto y finalizará el 2 de septiembre en Los Ángeles, Doja Cat será la telonera.

Con información de El Horizonte