¡The Strokes y Kings of Leon! Aquí el cartel completo del Corona Capital Guadalajara

Notimex -

La banda de indie rock The Strokes y Kings of Leon encabezan el cartel del festival Corona Capital Guadalajara 2020, que se llevará a cabo los días 16 y 17 de mayo.

A través de redes sociales, los organizadores dieron a conocer las bandas que actuarán en el encuentro musical, entre ellas, Foals, Blondie, Death Cab for Cutie y Rüfüs Du Sol, quienes se presentarán el primer día de actividades.

"WE´RE COMING TO MEXICO!!! @CCapitalGDL http://coronacapitalgdl.com", publicaron los organizadores en sus redes sociales, acompañados de las imágenes con el "line up" del festival.

Mientras que el 17 de mayo, entre las agrupaciones más destacadas que participarán se encuentran Kings of Leon, Of Monsters and Men y Nick Murphy.

De igual manera, actuarán Miami Horrors, X Ambassadors, Friendly Fires, Little Dragon, AlunaGeorge, Two Door Cinema Club, Jake Bugg, Andrew Bird, Young The Giant, Gordi, Shura, Digitalism, Whased Out, entre otras.