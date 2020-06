The Killers lanza 'My Own Soul's Warning', adelanto de su nuevo álbum

Foto: Archivo

La pandemia del coronavirus fue un obstáculo para el lanzamiento de esta producción discográfica, la fecha de lanzamiento original era el 29 de mayo

Por: Redacción Web

Estados Unidos.- Tras haberse aplazado el lanzamiento de su álbum ‘Imploding the mirage’, el cual originalmente se iba a estrenar el pasado 29 de mayo. La banda The Killers sacó a la luz la canción ‘My Own Soul’s Warning’, la cual fue recibida como un grato adelanto de la más reciente producción discográfica.

Fue durante el pasado 13 de junio que la agrupación había dado un ligero adelanto de que pronto lanzarían una canción, esto en forma de una serie de imágenes de los miembros de la banda en un estudio de grabación.

PANDEMIA FRENÓ EL LANZAMIENTO DEL ÁLBUM

Esta producción constituye el sexto álbum de la banda originaria de Las Vegas, Nevada. Su realización y lanzamiento se han pospuesto debido a la pandemia del coronavirus.

RINDIERON HOMENAJE A GEORGE FLOYD

Cabe destacar que durante el pasado 8 de junio, la banda norteamericana elaboró una nueva versión de su fonograma titulado como ‘Land of the free’, esto para que haga referencia al brutal asesinato de George Floyd, hombre afroamericano perdió la vida a manos de oficiales de policía, caso que ha generado una ola de violentas protestas a lo largo de Estados Unidos.