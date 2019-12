Thalía y Tommy Mottola celebran 19 años de casados

Espectáculos - 03/12/2019 10:33 a.m.

Notimex -

La cantante mexicana Thalía y el empresario Tommy Mottola dieron muestra de la estabilidad de su matrimonio al intercambiar mensajes amorosos, este lunes, con motivo de sus 19 años de casados.

Con la publicación de un video que hace un resumen de su boda celebrada el 2 de diciembre de 2000 en la Catedral de San Patricio en Nueva York, Mottola escribió en sus redes sociales:

"Feliz aniversario, Thalía. 19 años atrás, Dios me trajo un ángel, y cambió mi vida para siempre. Cada día, ella es mi inspiración, mi luz, mi inspiración, y la indicada y único amor de mi vida. Estoy tan agradecido y soy tan afortunado de tener a tan hermosa y especial persona como mi esposa".

En respuesta, la intérprete de 'Amor a la mexicana' y 'No me acuerdo', anotó también a través de las mismas vías de comunicación, que lo ama y acompañó su mensaje con varios corazones rojos.

Minutos después, en su cuenta de Instagram resaltó: "¡19 años!!! ¡Y parece que fue hace unos cuantos diciembres nada más! ¡Los dos saltamos de la mano a este sueño con tantas ilusiones y con mucho amor! ¡Hoy celebramos con nuestros hijos la grandeza del amor! Happy 19th Anniversary my baby!!!!".

En la sección de Historias de la misma red social, Thalía presumió el ramo de rosas rojas que recibió de parte de su esposo y disfrazada virtualmente con sombrero, barba y cabello ondulado, explicó que sigue enferma de la garganta, por lo que aún no puede hablar bien.

"Sigo recuperándome de mi voz. Realmente esto ha sido algo largo, pero no he querido tomar nada de medicina, estoy dejando que mi cuerpo haga lo que tenga que hacer para recuperarse al 100 por ciento. Esto es algo demasiado frustrante, sobre todo para alguien que habla tanto como yo, pero he aprendido a hablar con las manos".

Mencionó que no sólo festejaba su aniversario de bodas, sino también diez años del lanzamiento de uno de sus discos más emblemáticos de su carrera, 'Primera fila'.

Cabe recordar que en la boda del año estuvieron presentes: Michael Jackson, Marc Anthony, JLo, Danny Devito, Julio Iglesias, Verónica Castro, Bruce Springsteen, Robert de Niro, Juan Gabriel, Barbra Streisand y Cristina Saralegui.