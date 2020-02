Thalía expresa indignación por el caso de Fátima

Notimex -

La cantante mexicana Thalía mostró su indignación por la situación de violencia de género que se vive en el país, y exige leyes que protegan a las niñas y mujeres.

Tras el reciente asesinato de Fátima, una niña de siete años, Thalía utilizó sus redes sociales para manifestar su sentir sobre este lamentable hecho.

"No puedo dejar de pensar en este angelito de siete años. ¡Esto no puede continuar! ¡Hay que pararlo de inmediato! El caso de Fátima no es un caso de violencia más, sino una muestra de miles de feminicidios que siguen acabando con víctimas inocentes", escribió la también actriz, quien será una de las anfitrionas del Premio Lo Nuestro este jueves en Miami.

Como mujer y madre que ama a su país, pidió que se combata la impunidad, indiferencia y desidia. "Necesitamos urgentemente acción, leyes preventivas y más apoyo a la mujer y a las niñas".

"Los mexicanos estamos indignados y el mundo entero igual. Exigimos leyes que protejan a la niñez y a las mujeres de inmediato", expresó la cantante, quien se suma a sus compañeros del medio artístico que han externado su molestia y dolor sobre este hecho.

El comentario de la protagonista de melodramas como "María la del barrio" y "María Mercedes", fue acompañado con una imagen de una muñeca María, amarrada y golpeada.