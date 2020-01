Testigo asegura que Harvey Weinstein la obligó a hacer un trío

Notimex -

Tarale Wulff, una de las cuatro testigos de apoyo que presentó la fiscalía, que acusa al magnate de la industria del entretenimiento, Harvey Weinstein, aseguró durante el juicio, que éste se masturbó frente a ella y luego la violó, a pesar de que le pedía que no, el hombre le dijo que no se preocupara "me hicieron la vasectomía", contó.

De acuerdo a una nota publicada por The Hollywood Reporter, la declaración de Wulff se dio después de que Dawn Dunning, otra de las testigos, le contara al jurado el supuesto comportamiento de Weinstein hacia ella en 2004.

A pesar de que las afirmaciones de las cuatro mujeres que testifican en apoyo a la acusación de abuso sexual contra el magnate, no forman parte de las declaraciones oficiales que lleva la corte del condado de Nueva York, sirven para respaldar los dichos de Miriam Haley, que testificó el lunes por la mañana, y Lauren Mann, que aún no ha testificado.

Durante parte del testimonio de Dunning, contó a los 12 integrantes del jurado, cómo Weinstein abusó sexualmente de ella en 2004, y la presionó para hacer un trío con él y su asistente, con tal de obtener tres papeles en cine.

La mujer comentó que "esta es la cosa más difícil que he hecho", dijo sobre su testimonio. "No le deseo esto a nadie", concluyó. En próximos días continuará el juicio al magnate de la industria cinematográfica de Hollywood en la corte de Nueva York.