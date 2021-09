Teléfono de El Juego del Calamar sí existe, pero no marques

La gente se ha involucrado tanto con la serie que decidieron averiguar solo por curiosidad si el número telefónico que aparece en la serie existe

Por: Patricia Hernández Agüero

septiembre, 28, 2021 12:51

No cabe duda que la serie coreana "El juego del calamar" se ha posicionado como la favorita del público no solo en México sino en el mundo.

Sobretodo está causado gran revuelo en su país de origen, Corea del Sur.

La gente se ha involucrado tanto con la serie que decidieron averiguar solo por curiosidad si el número telefónico que aparece en la parte de atrás de la tarjeta con figuras geométricas existe.

¿Y qué creen? el número telefónico es real. Pero, no, no significa que hables para pedir entrar a jugar. Y definitivamente hay una ciudadana que no ha visto con "buenos ojos" a la serie.

Resulta que la producción de Netflix dejó pasar el pequeño detalle de poner un número telefónico que sí existe y que incluso ha pertenecido a una mujer por ¡10 años!

La propietaria de apellido Kim relató para un medio coreano que se ha sentido acosada por recibir cientos de llamadas y mensajes de texto durante el día incluso hasta en la madrugada.

La siguiente imagen fue mostrada por Money Today, se trata de un mensaje de texto en dónde la persona se disculpa con Kim por haberle llamado de madrugada y esto dice:

"Como solo tenía ocho dígitos pensé que no existía y traté de llamar pero se conectó automáticamente. Pensé que la producción y Netflix habrían previsto esto. Lo siento. El número se ve en el episodio 1 y 2 de Squid Game, puedes confirmarlo ahí. Lamento haberle llamado de madrugada".

La afectada asegura que ha llegado a borrar hasta 4,000 números del registro de llamadas perdidas en su celular.

"Mi celular se apaga al mediodía porque la batería se agota con tantas llamadas. Al inicio no sabía por qué pasaba eso, pero mi amigo me contó que mi número había aparecido en la serie", contó Kim a un medio local.

Ante está situación la afectada decidió poner una queja a Netflix y los creadores de "El Juego del Calamar".

Propietaria del número telefónico que aparece en la serie El Juego del Calamar.

NETFLIX responde a queja

Lo cierto es que la producción del exitoso K-drama pudieron haber violado el artículo 59 de la Ley de protección de datos personales en Corea del Sur.

Sin embargo, al no haber un precedente, un abogado consultado por Money Today desconoce cuál sería la sanción.

Después de enterarse de lo ocurrido, la producción se contacto con la afectada y la propia Kim mostró un audio con la respuesta que le dieron:

"No podemos hacer nada pues el número ya se emitió y no fue intencional. Honestamente, creemos que la única opción que le queda es cambiar su número", dijo la producción.

Sin embargo, Kim asegura que no es factible cambiar de número de celular porque es de su negocio familiar y sus clientes y proveedores la contactan por medio de dicho número.

Kim reveló también que la producción le ofreció como compensación 1 millón de wones (equivalente a 850 dólares), pero un día después incrementaron la cifra a 5 millones de wones (4,300 dólares aproximadamente).

Pero, nada de esto convence a Kim quien se ha visto afectada y se ha sentido acosada por las constantes llamadas de los fans de la serie, ya que asegura que la producción no se ha disculpado con ella por compartir su número telefónico.

