Taylor Swift llega a México con su gira 'The Eras Tour'

La noticia que fue dada a conocer por la propia cantante en sus redes sociales emociona a los miles de fanáticos que tiene en México

Por: Carolina Maldonado

Junio 02, 2023, 16:52

Taylor Swift anunció esta mañana que visitará México con su 'The Eras Tour' y la noticia emocionó a miles de fanáticos, ya que tendrá tres conciertos en el país.

Fue a través de redes sociales de la cantante compartió la noticia de las nuevas fechas de su gira, que hasta el momento solo había recorrido recintos en Estados Unidos.

Su gran espectáculo, de más de tres horas, es un recorrido por cada uno de sus álbumes, donde revive viejos vestuarios y emociona al público con éxitos que catapultaron su carrera hace más de una década, como 'Love Story' y 'You belong with me'.

La llegada a México sorprende y emociona a sus fanáticos, ya que pedían la visita a Swift desde hace mucho tiempo; y es que esta será la primera vez que la cantante venga al país y Latinoamérica, puesto que también dará shows en Argentina y Brasil.





La intérprete de “Shake It Off” tendrá conciertos en México el 24, 25, y 26 de agosto, en un recinto de la Ciudad de México; la venta de boletos será a través de Ticketmaster y aunque aún no hay un rango de precios estimado, si se reveló que habrá un registro previo para poder ser obtener los boletos.

Estos son los pasos para registrarte:

1. Ingresar a la página de Ticketmaster y acceder a la página de registro disponible para el concierto de Taylor Swift.

2. Iniciar el registro con tu sesión de Ticketmaster.

3. Ingresar los datos y seleccionar la fecha deseada del concierto.

4. Finalizar el registro y mandar los datos.

5. Revisar el email para ser informado sobre los siguientes pasos.

6. Este registro debe de llenarse antes del 07 de junio.





La venta para los boletos del 24 de agosto será el 13 de junio; para el 25 de agosto, el 14 de junio; y finalmente, para el concierto del 26 de agosto, será el 15 de junio.

La telonera de toda esta fase por Latinoamérica, será la actriz y cantante Sabrina Carpenter.

Con información de elhorizonte.mx