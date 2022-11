Taylor Swift anuncia gira mundial, ¿vendrá a México?

Taylor Swift continúa dando buenas noticias a sus fanáticos ya que a poco más de una semana de lanzar su décimo álbum “Midnights”, la versión deluxe del disco, dos videos musicales y que recientemente rompió récord en ocupar el ocupar todo el top 10 del Hot 100 de Billboard, ahora anuncia una gira mundial.



Dicha gira, que no solo estará dedicado a su disco más reciente, sino también a todos los álbumes de su carrera, llevará el nombre 'Taylor Swift: The Eras Tour'.





A continuación te decimos toda la información sobre la nueva gira de Taylor Swift y te decimos si incluirá fechas en México.



I’m enchanted to announce my next tour: Taylor Swift | The Eras Tour, a journey through the musical eras of my career (past & present!) The first leg of the tour will be in stadiums across the US, with international dates to be announced as soon as we can!https://t.co/KFuqvrhSGo pic.twitter.com/eVyTcuW8sK