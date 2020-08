Tania Ruiz revela si terminó con Enrique Peña Nieto

Luego de que aseguraran que Tania Ruiz y Enrique Peña Nieto llevan al menos dos meses separados, la modelo dio una entrevista para hablar sobre el tema

| 12/08/2020 | ionicons-v5-c 12:18 | Luz Camacho |

MONTERREY, NUEVO LEÓN.- El periodista Rául de Molina aseguró que Tania Ruiz y Enrique Peña Nieto tenían menos de dos meses de separados. Además aseguró que pese a que la modelo tiene Covid-19, el expresidente no se ha comunicado con ella.

Sin embargo, la modelo potosina, en una entrevista, aseguró que nunca ha terminado con el exmandatario; Ruiz calificó su relación como .

"Ellos tendrán su versión y yo tengo mi realidad. Yo jamás he terminado con Enrique. ¡Ninguna sola vez! Nos llevamos excelente y es una relación muy bonita que siempre agradezco a Dios por tenerla", señaló.

También recordó que el pasado 20 de julio felicitó a su actual pareja por motivo de su cumpleaños con un romántico mensaje en Instagram.

"Imagínate quien en su sano juicio va a subir una foto con una dedicatoria como la mía a alguien con quien no sea su novio. Tendría que ser una persona incoherente", finalizó.

Revela detalles de su lucha contra el Covid-19

Tania Ruiz se había mantenido alejada de las redes sociales, pero este lunes regreso a Instagram para confirmar el motivo de su ausencia, y contar lo que ha vivido en estos días.

"Familia Instagram. Quería agradecerles a todos por sus hermosos mensajes. ¡Yo también los extraño! Me he mantenido fuera de las redes este tiempo porque me cayó el COVID. Este huésped que está dentro de mí, le di la bienvenida y tuve que aceptar que por algo llegó. Solo al saber que llegó y está en mí... dije que por favor me trate bien", publicó.

La modelo de 32 años explicó que el Covid-19 la ha hecho sufrir altibajos.

"Hay momentos que se pasa de lo fatal que me he sentido... pero a veces tiene sus horas buena onda que me trata mejor. Pero sigo luchando con él y los dos juntos. Espero en Dios ya estar pronto de regreso bien y con todas las ganas. Estoy muy positiva en todo y así seguiré siempre. Les mando un abrazo a todos y muchas bendiciones gente bonita", finalizó la también empresaria.