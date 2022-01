Supuesta mujer que peleó con Alfredo Adame da su versión

La mujer que supuestamente protagonizó una pelea con Alfredo Adame rompió el silenció sobre lo ocurrido y asegura que el actor amenazó a su familia con un arma

Por: Luz Camacho

enero, 26, 2022 12:20

Luego de que se hicieran virales unos videos de Alfredo Adame en donde pelea con una familia en la vía pública en la Ciudad de México, el actor dio su versión de los hechos y aseguró que todo inició por un percance vial cuando un conductor le "aventó" el coche, luego le sustrajeran el celular y después se armara el escándalo.

Ahora, la mujer que protagonizó dicha pelea no se quiso quedar callada y a través de redes sociales dio a conocer lo que sucedió.

Maythe Flores Olaya respondió a una publicación de Carlos Trejo, el enemigo público de Alfredo Adame, quien escribió junto a un video de la polémica pelea: "Y hay más jajajaj si saben quien es la chica o el chavo avísenme".

"Hola, yo soy la chica y tengo videos donde el viejo me pega", publicó la mujer.

Según cuenta Maythe, el actor los amenazó con una pistola que traía en su carro.

"Y el señor nos amenazó con una pistola que traía en su carro... se metió al carro y adentro de él nos amenazó... todo lo tengo en video", aseguró.

Menciona que Adame se molestó porque su esposo no le dio el paso a su carro, "el señor se bajó muy picudo. A mí es a la que me pega y por eso yo le empiezo a pegar, mi esposo al ver que el señor me estaba pegando... por eso mi esposo le pega... y el señor no sabe pelear, solo sabe m*ntar m*dres y claro, yo tengo videos", relató.

La mayoría de los internautas, aunque manifiestan que el actor no es de su agrado, criticaron la forma en cómo reaccionó la familia y le educación que le están dando a su hija, algunos incluso creen que se trata de una pareja de "montachoques".

Algunos otros usuarios le pidieron a la mujer que compartiera los videos que menciona, sin embargo, ninguno de los nuevos cuatro videos que grabó Maythe muestran al actor amenazando a la familia con una pistola.

Ya salió el primer video grabado por la Fiona pic.twitter.com/ry1hdwBGrf — Amigo Incómodo (@IncomodoGDL) January 26, 2022