Superman: Reboot será dirigido por JJ Abrams; Henry Cavill en duda

Se rumora que la nueva película para el reinicio del "hombre de acero" para Warner Bros y DC podría ser sobre la versión afroamericana de Superman

| 26/02/2021 | ionicons-v5-c 15:17 | Luz Camacho |

Warner Bros., DC Comics y la productora Bad Robot de JJ Abrams están planeando una película para el reinicio de Superman, dijo un representante de Warner Bros. a The Post.

Según los informes, el aclamado ensayista y novelista Ta-Nehisi Coates (autor de obras como 'The Beautiful Struggle' y 'We Were Eight Years in Power') será el encargado de escribir el guión del largometraje.

"Ser invitado al DC Extended Universe por Warner Bros., DC Films y Bad Robot es un honor. Espero contribuir de manera significativa al legado del héroe mítico más icónico de Estados Unidos", expresó Coates en un comunicado en relación a la nueva cinta de Superman.

Por su parte, Abrams: "Hay una nueva, poderosa y conmovedora historia de Superman que aún no se ha contado. No podríamos estar más emocionados de trabajar con el brillante Sr. Coates para ayudar a llevar esa historia a la pantalla grande, y estamos más que agradecidos con el equipo de Warner Bros. por la oportunidad".

Aunque la cinta aún se encuentra en una etapa muy temprana de desarrollo, muchos fans se preguntan si Henry Cavill volverá a ser el superhéroe kriptoniano.

Inluso el propio Henry ha manifestado que sigue interesado en volver a personificar al hombre más poderoso de toda la Tierra.

Sin embargo, fuentes del Hollywood Reporter informan que el proyecto que será producido por JJ Abrams trataría sobre la historia de un Superman afroamericano.

Cabe recordar que la serie de cómics "Superman" ha presentado previamente un personaje llamado Calvin Ellis, un kiptoniano cuya imagen está basada en Barack Obama y que llegó a la Tierra para convertirse en su protector.

Ellis es el Superman de la Tierra-23, donde es el presidente de los Estados Unidos. El personaje fue elegido como líder de la Justicia Encarnada, un equipo de superhéroes de todo el multiverso, y ha demostrado ser lo suficientemente poderoso como para derrotar a Super-Doomsday de la Tierra-45.

En 2019, el actor Michael B. Jordan intentó desarrollar el proyecto de Superman afroamericano cuando llegó por primera vez al estudio, pero no fue muy lejos en ese momento, no obstante, según las fuentes, es posible que el estudio vuelva a él para protagonizar la idea.