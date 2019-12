SuperM se presentará en la Arena Ciudad de México en febrero

¡SuperM, el nuevo Super Grupo agrega Ciudad de México a su gira "We Are the Future"! ?? Un super equipo formado con miembros de EXO, SHInee y NCT. Una maravillosa oportunidad que no puedes perderte junto a los "Avengers" del K-Pop ??https://t.co/dEtUmz8PNr pic.twitter.com/GpVBMvXewE