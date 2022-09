¿Sufrió infarto? Carlos Bonavides se desvanece en programa

Durante su participación en un programa de televisión de Monterrey, el actor Carlos Bonavides causó preocupación al desplomarse

Por: Redacción INFO7

septiembre, 02, 2022 14:39

El actor Carlos Bonavides causó preocupación tras desvanecerse por un supuesto infarto durante un programa de televisión de Monterrey tras realizar una dinámica donde recibió descargas eléctricas.

Cabe mencionar que en el programa se acostumbra que los diferentes invitados compartan parte de su carrera actoral, musical o televisiva según sea el caso y con forme transcurra la noche, se realizan diferente juegos con el elenco.

Y fue precisamente durante uno de estos que los participantes recibían descargas eléctricas si no respondía correctamente o decidían no hacerlo para no revelar algún hecho polémico de su vida. Pero cuando Carlos recibió una descarga se tocó el pecho y terminó desvaneciéndose en el suelo.

El presunto infarto que estaba sufriendo el actor alertó a los conductores y a la producción, pues no se esperaban tal escena de tensión y no les quedó alternativa más que cubrir su cuerpo de las cámaras con la presencia de un escritorio y mandar rápidamente a corte comercial aún con un semblante de preocupación pues Bonavides seguía sin responder a las maniobras de auxilio de los asistentes.

Los mensajes de preocupación del público en redes sociales no se hicieron esperar pues la salud del interprete de "Huicho Domínguez", en la famosa telenovela "El Premio Mayor", ha sido delicada desde hace meses cuando tuvo que ser hospitalizado de emergencia por la presencia de una bacteria desconocida en su cuerpo y además la edad del actor vuelve más complicada la situación.

Carlos Bonavides se recuperó durante la transmisión en vivo y la cadena de televisión no se pronunció al respecto. Fue hasta que se viralizó la situación que él mismo actor salió a desmentir el suceso, alegando que se trataba de una broma que decidió jugarle a los conductores y a la producción para demostrar cuán buen actor es y por supuesto, tener más ofertas en la televisión.

Con información de elhorizonte.mx)