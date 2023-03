Sufre Dania Méndez acoso sexual en Big Brother Brasil

El cantante Mc Guimê y el luchador Antônio Carlos fueron expulsados de Big Brother Brasil tras ser acusados de acosar sexualmente a la mexicana Dania Méndez

Por: EFE

Marzo 18, 2023, 9:00

Dos de los participantes de Big Brother Brasil, uno de los programas de televisión de mayor audiencia en el país, fueron expulsados tras ser acusados de haber acosado sexualmente a la influenciadora mexicana Dania Méndez, que participaba como invitada.

El cantante Mc Guimê y el luchador de artes marciales Antônio Carlos, conocido como 'Cara de Sapato', fueron expulsados del Big Brother Brasil 2023 por decisión de la dirección de la emisora de televisión Globo, anunciada en la noche del jueves y que generó gran repercusión en los medios de Brasil y de México.

Ambos fueron acusados de acosar sexualmente a Méndez, una participante de la actual edición de La Casa de los Famosos de México y que participaría por algunos días del programa brasileño mediante un intercambio.

Méndez, que tan solo llevaba algunas horas en el programa brasileño, fue víctima de supuesto acoso por parte de sus compañeros brasileños en una fiesta organizada por los productores en la noche del miércoles y que se caracterizó por el exceso de alcohol.

Mc Guinê, casado con la popular cantante brasileña Lexa, acarició las nalgas de la mexicana e intentó tocarle los senos durante la fiesta pese a que Méndez lo eludió discretamente.





'Cara de Sapato' fue más osado y, tras intentar besar en la boca a la mexicana y pese a la negativa de la víctima, finalmente le dio un beso en los labios sin consentimiento.

Por su parte, Dania reconoció que no se acuerda muy bien de lo que sucedió ya que había bebido mucho alcohol. 'Él es bueno y se le ve, se le siente', comentó sobre Cara de Sapato, quien, según medios brasileños, 'forzó un beso y avanzó sobre ella en la cama de uno de los dormitorios'. 'Me acuerdo que yo ya me iba a dormir y él fue a mi cama y sí me acuerdo que él intentaba besarme y yo decía que no, como 'no sapatito', pero es que no me acuerdo mucho'.





Los actos generaron protestas en las redes sociales de Brasil durante varias horas durante todo el jueves sin que Globo se pronunciara, lo que solo ocurrió casi en la madrugada de este viernes cuando se anunció la expulsión de ambos participantes.

En la decisión pesó el anuncio de la Policía Civil de Río de Janeiro de que abrió una investigación por presunto acoso sexual contra los dos participantes del Big Brother Brasil y que los llamaría a declarar a una comisaría.

'Estoy aquí para hablarles de algo muy desagradable. Tenemos en nuestra casa a una visitante y, como todas las mujeres, merece absoluto respeto', afirmó el presentador de Big Brother Brasil, Tadeu Schmidt, al anunciar las expulsiones.





Schmidt explicó que los organizadores consideraron que los dos participantes superaron los límites y violaron las reglas del programa.





La decisión fue adoptada pese a que la propia Méndez, al ser llamada para una conversación privada con una de las productoras de La Casa de los Famosos, minimizó los actos, dijo no haberse sentido agredida y atribuyó lo ocurrido al exceso de alcohol.

Tras el anuncio de la expulsión, la mexicana se sintió responsable, lloró copiosamente e intentó disculparse con los otros participantes, lo que obligó a Schmidt a intervenir nuevamente para aclarar que nada de lo ocurrido había sido su culpa.





En la noche de este viernes, el Gobierno del Luiz Inácio Lula da Silva se pronunció sobre el tema y dijo que la violencia contra la mujer 'no es entretenimiento'.

'El episodio de acoso sexual en el reality show de mayor audiencia de Brasil no es un caso aislado. La expulsión de los imputados es necesaria, pero estamos lejos de un tratamiento adecuado para estos casos', señaló el Ministerio de la Mujer en un comunicado.

Según la cartera, es necesario 'ir más allá' para que las mujeres 'nunca se sientan culpables' por la violencia sufrida.