Stranger Things revive y poner en N° 1 canción de Kate Bush

A 37 años de su lanzamiento, 'Running up That hill' de Kate Bush se disparó en las listas de éxitos gracias a 'Stranger Things 4'

Por: Noé González

mayo, 31, 2022 14:37

¡37 años después! Stranger Things lleva a Kate Bush al N° 1

La canción de la cantante Kate Bush fue lanzada en 1985, año en el que se sitúa la cuarta temporada y es una de las favoritas de uno de los personajes

El fenómeno Stranger Things está de regreso y la fiebre por los 80s está más viva que nunca.

Prueba de ello es el éxito que alcanzó la canción ´Running up That hill´ de la cantante británica Kate Bush gracias a su aparición en el capítulo 4 de la cuarta temporada en un momento crucial para el personaje de Max interpretado por Sadie Sink.

El tema alcanzó este fin de semana el primer puesto en las descargas de iTunes 37 años después de su lanzamiento gracias a su aparición en repetidas ocasiones en algunos capítulos de la primera parte de la cuarta temporada.

La canción también se colocó entre las 100 más escuchadas de todo el mundo, sobrepasando artistas con mucha presencia en la actualidad, principalmente en los Estados Unidos.

Incluso en Google las búsquedas remiten directamente a un momento en especifico crucial en la trama de la temporada cuatro enfocada en el personaje de Max.

¡Alerta de spoilers!

Running Up That Hill suena por primera vez al comienzo de la cuarta temporada de Stranger Things, mientras Max camina por los pasillos de la escuela con su walkman.

La canción regresa unos episodios más tarde, mientras la chica lamenta la muerte de su hermano y lucha por escapar de su mismo destino al enfrentarse a Vecna, el gran villano de los nuevos capítulos.

37 años después es un éxito

Running Up That Hill fue el sencillo del quinto álbum de Kate Bush, Hounds of Love, publicado en 1985 (año en el que está ambientada la tercera temporada de la serie). Alcanzó el número 3 en la lista de singles del Reino Unido y el 30 en el Billboard Hot 100. Posteriormente, en 2012, Bush lanzó un remix de la canción que legó al sexto puesto en los singles del Reino Unido.

La banda sonora de Stranger Things incluye también a Talking Heads, Kiss o Beach Boys y hasta el momento ha logrado posicionarse como el quinto lugar de los 200 álbumes más escuchados a tan solo 4 días del estreno.

