'Stalkear', una nueva enfermedad del amor en la actualidad

Por: Devany Gámez

septiembre, 22, 2022 15:28

En la actualidad las parejas han adaptado una nueva costumbre a su relación, y es que con la llegada de las redes sociales optan por 'stalkearse', esto es estar constantemente revisando los diferentes perfiles que tengan.

Para entender la palabra 'stalkear', te explicaré su origen que viene del verbo inglés ´to stalk´ que significa acechar o espiar. Hoy en esta era digital podemos acceder con facilidad a la información en cuestión de segundos, por eso es muy usual estar revisando los perfiles de cualquier persona.

En ocasiones esto puede llegar a provocar celos ya que por ver un like o por tener de amigo a alguien que tu pareja no conoce, ocasionaría que se moleste.

Esto lo provoca el darle un gran significado a cada like, lo cual se convierte en un dolor de cabeza, además, revisar si está o no en línea también añade estrés a la relación ya que en ocasiones la otra persona puede estar en línea por cosas del trabajo y no necesariamente por estarte engañando.

Para ello lo ideal es mantener una buena comunicación con tu pareja y si para ti es algo importante que te demuestre afecto por medio de redes sociales deberás comunicárselo.

Recuerda que 'stalkear' no es una mala acción si no dependes de ella emocionalmente, a veces lo solemos hacer solo por entretenimiento, si terminas sintiéndote mal lo recomendable es alejarte un tiempo de redes sociales y despejar tu mente.

