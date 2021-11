Spiderman: No Way Home: ¿A qué hora se estrena el tráiler?

El segundo tráiler de Spiderman: No Way Home se estrena este martes 16 de noviembre

Por: Luz Camacho

noviembre, 16, 2021 13:39

Marvel y Sony por fin estrenará este martes 16 de noviembre el segundo adelanto de Spiderman: No Way Home (Spider-Man: Sin camino a casa), y los fans esperan con ansias que se revele que aparecerán las tres versiones de Peter Parker en la gran pantalla (Tobey Maguire, Andrew Garfeld y Tom Holland).

Para crear más expectativa de la que ya hay, Tom Holland, Jason Batalon y Zendaya aparecen en un video promocional donde reaccionan al tráiler, el cual no se ve ni se escucha por lo que solo se aprecia las caras de los actores.

Empieza la cuenta regresiva. En menos de 24 horas, podrás ver lo que ellos ven ??. Nuevo tráiler de #SpiderMan #SinCaminoACasa ¡MAÑANA! pic.twitter.com/uNyPtiRT5n — SonyPicturesMX (@SonyPicturesMX) November 16, 2021

Horas antes, Sony Pictures había publicado que el segundo tráiler del hombre arácnido sería este martes 16 de noviembre. El anunció fue dado junto a un póster donde aparece Peter Parker (Tom Holland) y el Doctor Strange (Benedict Cumberbatch).

Antes de lanzarse en internet, el avance de "Spiderman: No Way Home" se lanzará en un evento de fans que se llevará a cabo a las 17:00 tiempo local, en el cine Regal Sherman Oaks de Los Ángeles, California (EUA), y no llega solo pues Sony Pictures prometió "grandes sorpresas".

Hora de entreno de tráiler de "Spiderman: No Way Home" en Internet

El avance de "Spiderman: No Way Home", tercera y tal vez última que realice Tom Holland como el Hombre Araña en el MCU, pues marca fin de su contrato con Marvel Studios y Sony Pictures, se estrenará en redes sociales y Youtube al mismo tiempo que se celebre el evento de fans.

Estados Unidos: 17:00 horas (tiempo del Pacífico), 20:00 (tiempo del este)

México: 19:00 horas

Colombia: 20:00 horas

Ecuador: 20:00 horas

Chile: 22:00 horas

Argentina: 22:00 horas

Al reparto se suman Benedict Cumberbatch (Doctor Strange), Zendaya (MJ), Marisa Tomei (tía May), Jacob Batalon (Ned), Jon Favreau (Happy), Duende Verde (Willem Dafoe) y el Doctor Octopus (Alfred Molina). Corren rumores de que entre los villanos también se encuentren Electro ("The Amazing Spider-Man 2") y Sandman ("Spider-Man 3").

"Spider-Man: No Way Home" se estrenará el 16 de diciembre, cerrando el catálogo de películas de Marvel Studios de este 2021 que incluyó "Black Widow", "Shang-Chi" y "Eternals".